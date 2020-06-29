В Рыбинске обезвредили мину времен войны

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:58:12+03:00

Опасную находку нашли в 150 метрах от Волги. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области

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В Рыбинске сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области обезвредили 50-миллимитровую мину. Опасный привет времен Великой Отечественной войны нашли в Заволжском районе в 150 метрах от Волги. Местные жители, которые обнаружили снаряд, сообщили об этом в полицию.

Сотрудники инженерно-технического подразделения Рыбинского ОМОН осмотрели боеприпас. Из-за сильной коррозии у него был поврежден взрыватель. Соблюдая все меры безопасности, мину перевезли на полигон и там уничтожили, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU