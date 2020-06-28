2020-06-28T19:00:35+03:00
Общество

В Ярославле счастливыми обладателями новой техники стали еще 67 человек

Вручение состоялось сегодня, 28 июня, на базе главного организатора викторины #ЯрКонституция – ИПК «Конверсия»
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В последние два дня ценные подарки разъехались по всем районам Ярославля. Фото предоставлено ИПК "Конверсия"В последние два дня ценные подарки разъехались по всем районам Ярославля. Фото предоставлено ИПК "Конверсия"
Изменить размер текста:

В первой половине дня подарки получили 36 человек, еще 31 ярославец и ярославна получили свои ценные презенты вечером. Андрею из Центра достался мотоблок, Виталий стал счастливым обладателем телевизора, а Анжела с Пятерки получила новенький смартфон.

Говорить о том, что какой-то район города более удачливый, пока рано. Программа, генератор случайных чисел, выбирает жителей и из Брагино, и с Перекопа, и из Дядьково – в последние два дня ценные подарки разъехались по всем районам Ярославля. Главное – принимать участие и верить, тогда фортуна обязательно повернется к тебе лицом.

– Телевизоры, смартфоны, планшеты, мотоблок, чайники, утюги, пылесосы, мультиварки и даже бензопила – кому-то повезло получить нужную в хозяйстве вещь, а кто-то думает передарить или перепродать, но все равно, конечно, все очень рады. Всего же в Ярославской области мы вручили уже несколько сотен призов, а викторина будет идти еще три дня! – рассказали организаторы викторины.

- Конституция России – это ее Основной закон. Она живет вместе со страной, меняется, и голосование по поправкам в нее – одно из важнейших событий последних десятилетий. Мы считаем, что важно знать Конституцию, важно знать ее историю, а еще важнее – прийти и проголосовать, выполнить свой гражданский долг. Наша акция образовательная и просветительская, и мы рады, что часть ее участников мы можем поддержать такими подарками, – поясняет Татьяна Артеменкова, руководитель ИПК «Конверсия».

На всю технику есть гарантийные талоны. Если во время срока гарантии вдруг выявится какая-то неисправность, можно обменять или бесплатно починить полученные в подарок приборы, устройства и электроинструмент.

Всего в Ярославле в ближайшие дни вручат сотни подарков. Шанс получить их есть у тех, кто на участке для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации возьмет у волонтера викторины бланк анкеты, заполнит ее (не забыв указать номер телефона), а корешок сохранит. Викторина будет проходить по 1 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле счастливыми обладателями новой техники стали еще 67 человек
В Ярославле могут оштрафовать буфет за продажу алкоголя во время пандемии
За что и на сколько могут оштрафовать ярославцев-дачников
В Ярославле начали ходить автобусы до кладбища
В два раза меньше: почему в ярославцев стали реже впиваться клещи
Два смертельных ДТП: за сутки в Ярославской области в авариях погибли два человека
Ярославцы протестуют против строительства многоквартирных домов у их коттеджей
Как в Ярославской области будут работать детские сады?
Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение
Для ярославской областной больницы закупили новое глазное оборудование
Врезался в автобус и сбил пенсионерку: ярославца будут судить за крупное ДТП
Выйти из Сети: приставы убедили ярославца заплатить алименты сыну
В Ярославской области нашли супругов, которые не выходили на связь две недели
Жительница Ярославской области хотела сдать дом, но лишилась собственных денег
Ярославцу грозит срок за 16 ударов битой
В Ярославле построят временную объездную дорогу на две полосы