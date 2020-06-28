В Ярославле счастливыми обладателями новой техники стали еще 67 человек

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:00:35+03:00

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В первой половине дня подарки получили 36 человек, еще 31 ярославец и ярославна получили свои ценные презенты вечером. Андрею из Центра достался мотоблок, Виталий стал счастливым обладателем телевизора, а Анжела с Пятерки получила новенький смартфон.

Говорить о том, что какой-то район города более удачливый, пока рано. Программа, генератор случайных чисел, выбирает жителей и из Брагино, и с Перекопа, и из Дядьково – в последние два дня ценные подарки разъехались по всем районам Ярославля. Главное – принимать участие и верить, тогда фортуна обязательно повернется к тебе лицом.

– Телевизоры, смартфоны, планшеты, мотоблок, чайники, утюги, пылесосы, мультиварки и даже бензопила – кому-то повезло получить нужную в хозяйстве вещь, а кто-то думает передарить или перепродать, но все равно, конечно, все очень рады. Всего же в Ярославской области мы вручили уже несколько сотен призов, а викторина будет идти еще три дня! – рассказали организаторы викторины.

- Конституция России – это ее Основной закон. Она живет вместе со страной, меняется, и голосование по поправкам в нее – одно из важнейших событий последних десятилетий. Мы считаем, что важно знать Конституцию, важно знать ее историю, а еще важнее – прийти и проголосовать, выполнить свой гражданский долг. Наша акция образовательная и просветительская, и мы рады, что часть ее участников мы можем поддержать такими подарками, – поясняет Татьяна Артеменкова, руководитель ИПК «Конверсия».

На всю технику есть гарантийные талоны. Если во время срока гарантии вдруг выявится какая-то неисправность, можно обменять или бесплатно починить полученные в подарок приборы, устройства и электроинструмент.

Всего в Ярославле в ближайшие дни вручат сотни подарков. Шанс получить их есть у тех, кто на участке для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации возьмет у волонтера викторины бланк анкеты, заполнит ее (не забыв указать номер телефона), а корешок сохранит. Викторина будет проходить по 1 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU