2020-06-28T15:14:04+03:00
Общество

В Ярославле начали ходить автобусы до кладбища

С 29 июня некоторые городские автобусы переходят на докоронавирусный режим работы
Полина Вачнадзе
Поделиться:
С 29 июня некоторые городские автобусы переходят на докоронавирусный режим работыС 29 июня некоторые городские автобусы переходят на докоронавирусный режим работыФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

С 27 июня в Ярославле возобновилось движение автобусов №14 и №15, которые ездят по маршрутам "Богоявленская площадь - Игнатовское кладбище" и "15 МКР - Игнатовское кладбище" соответственно. Автобусы будут ходить до кладбищ по субботам и воскресеньям.

Кроме того, с 29 июня изменяется расписание маршрутов №9 №Ярославль Главный - ЯЗМХ", №44 №Торговый переулок - Ярославль Главный" и №44К "Торговый переулок - Улица Чкалова". Автобусы будут ходить по режиму рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За что и на сколько могут оштрафовать ярославцев-дачников
В Ярославле начали ходить автобусы до кладбища
В два раза меньше: почему в ярославцев стали реже впиваться клещи
Два смертельных ДТП: за сутки в Ярославской области в авариях погибли два человека
Ярославцы протестуют против строительства многоквартирных домов у их коттеджей
Как в Ярославской области будут работать детские сады?
Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение
Для ярославской областной больницы закупили новое глазное оборудование
Врезался в автобус и сбил пенсионерку: ярославца будут судить за крупное ДТП
Выйти из Сети: приставы убедили ярославца заплатить алименты сыну
В Ярославской области нашли супругов, которые не выходили на связь две недели
Жительница Ярославской области хотела сдать дом, но лишилась собственных денег
Ярославцу грозит срок за 16 ударов битой
В Ярославле построят временную объездную дорогу на две полосы