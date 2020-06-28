В Ярославле начали ходить автобусы до кладбища
С 29 июня некоторые городские автобусы переходят на докоронавирусный режим работы
С 29 июня некоторые городские автобусы переходят на докоронавирусный режим работыФото: Иван МАКЕЕВ
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С 27 июня в Ярославле возобновилось движение автобусов №14 и №15, которые ездят по маршрутам "Богоявленская площадь - Игнатовское кладбище" и "15 МКР - Игнатовское кладбище" соответственно. Автобусы будут ходить до кладбищ по субботам и воскресеньям.
Кроме того, с 29 июня изменяется расписание маршрутов №9 №Ярославль Главный - ЯЗМХ", №44 №Торговый переулок - Ярославль Главный" и №44К "Торговый переулок - Улица Чкалова". Автобусы будут ходить по режиму рабочих дней.
ИСТОЧНИК KP.RU