2020-06-28T17:31:11+03:00
Общество

За что и на сколько могут оштрафовать ярославцев-дачников

Сотрудники госпожнадзора провели рейды в СНТ и деревнях
Полина Вачнадзе
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Сотрудники госпожнадзора провели рейды в СНТ и деревняхСотрудники госпожнадзора провели рейды в СНТ и деревняхФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сотрудники государственного пожарного надзора объехали населенные пункты и СНТ, чтобы провести для дачников инструктаж по противопожарной безопасности. Протоколы о нарушениях пока не составлялись, но жителям рассказали, что можно делать на участках, а что нельзя и что грозит в случае нарушений.

Мусор после уборки территории нужно сжигать только под контролем и в строго отведенном для этого месте: в металлическом контейнере, который стоит не ближе чем в 50 метрах от здания. Огонь можно разводить только в безветренную погоду. Кроме того, на каждом участке должны быть первичные средства для тушения пожара - емкость с водой или огнетушитель.

За нарушение правил грозит штраф: для физических лиц - до 3 тысяч рублей, для юридических - до 200 тысяч. Во время проведения противопожарного режима штрафы увеличиваются до 4 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За что и на сколько могут оштрафовать ярославцев-дачников
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