В два раза меньше: почему в ярославцев стали реже впиваться клещи

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:51:31+03:00

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По данным Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, с начала сезона активности клещей зарегистрировано около 2500 обращений ярославцев, треть покусанных - дети. По словам специалистов, обращений в этом году в два раза меньше, чем за аналогичные периоды в последние пять лет.

Сказались и ограничительные мероприятия из-за коронавируса, во время которых ярославцы гораздо реже выбирались на природу, и ограниченность в средствах - не все себе смогли позволить провести анализ кровососа на различные заболевания.

Как сообщает местный Роспотребнадзор, самым надежным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Если вы все же собрались на природу, не забывайте осматривать себя и тех, кто рядом и обрабатывать одежду репеллентами.

Если все же клещ успел присосаться, аккуратно достаньте его и отнесите на исследование в одну из лабораторий "Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области":

- Ярославль, ул. Войнова,1, телефон: 8(4852)73-36-42;

- Рыбинск, ул. Солнечная,39, телефон: 8(4855)55-12-88.

ИСТОЧНИК KP.RU