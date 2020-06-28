В Ярославле могут оштрафовать буфет за продажу алкоголя во время пандемии

28 Июнь 2020 2020-06-28T18:52:38+03:00

Заведение не прекращало свою работу во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заведение не прекращало свою работу во время ограничительных мероприятий из-за коронавируса

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Прокуратура Красноперекопского района во время проверки выявила нарушения в одном из местных буфетов. Несмотря на то, что действовали ограничительные мероприятий по коронавирусу, буфет продолжал работать: там можно было и выпить, и закусить.

- В буфете осуществлялась реализация коньяка в розлив, деятельность буфета не приостанавливалась. По результатам проверки один человек привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Также в отношении директора возбуждено административное дело, которое пока еще судом не рассмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU