В Ярославле могут оштрафовать буфет за продажу алкоголя во время пандемии
Прокуратура Красноперекопского района во время проверки выявила нарушения в одном из местных буфетов. Несмотря на то, что действовали ограничительные мероприятий по коронавирусу, буфет продолжал работать: там можно было и выпить, и закусить.
- В буфете осуществлялась реализация коньяка в розлив, деятельность буфета не приостанавливалась. По результатам проверки один человек привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Также в отношении директора возбуждено административное дело, которое пока еще судом не рассмотрено.
ИСТОЧНИК KP.RU