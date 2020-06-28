Два смертельных ДТП: за сутки в Ярославской области в авариях погибли два человека
В Угличском районе на дороге Покровское-Городищи разбился водитель квадроцикла. Куда поехал 56-летний мужчина в 3 часа ночи в полиции не уточнили. Но известно, что квадроцикл опрокинулся и водитель получил тяжелые травмы - он скончался на месте ДТП.
Еще одна авария произошла на дороге "Рыбинск-Тутаев". "Лада Приора" съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Водитель, 33-летний мужчина, скончался еще до приезда скорой помощи.
- По всем ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU