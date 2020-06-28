Два смертельных ДТП: за сутки в Ярославской области в авариях погибли два человека

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:09:40+03:00

Куда поехал 56-летний мужчина в 3 часа ночи в полиции не уточнили Фото: УМВД по Ярославской области

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В Угличском районе на дороге Покровское-Городищи разбился водитель квадроцикла. Куда поехал 56-летний мужчина в 3 часа ночи в полиции не уточнили. Но известно, что квадроцикл опрокинулся и водитель получил тяжелые травмы - он скончался на месте ДТП.

Еще одна авария произошла на дороге "Рыбинск-Тутаев". "Лада Приора" съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Водитель, 33-летний мужчина, скончался еще до приезда скорой помощи.

- По всем ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU