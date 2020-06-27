Ярославцы протестуют против строительства многоквартирных домов у их коттеджей

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:28:57+03:00

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Волнения жителей поселка Маяковский, который находится в Заволжском районе Ярославля, начались еще в мае этого года. Местным жителям сообщили, что здесь собираются построить два многоквартирных дома, и не просто сообщили, а уже даже огородили стройку забором. Ярославцы категорически против, за их словами последовали действия - люди записали видеообращение и пошли в суд.

— Мы обеспокоены пожароопасной ситуацией. Дома хотят поставить ближе, чем на 50 метров к лесу. Я уже написал обращение в МЧС России, в департамент безопасности Ярославской области, Президенту России. Госэкспертиза проекта прошла, два разрешения на строительство выдано, а по факту все это может привести к трагедии, — утверждает житель посёлка Маяковский Александр Кошелев.

По словам главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова, сейчас идет проверка документов, которые представил застройщик.

- Вопрос очень серьезный, думаю, что прокуратура также даст свою оценку. Жители утверждают, что разрешение на строительство получено незаконно. Мэрия не выдает разрешения на строительство, поэтому в данный момент подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем. Если предположения жителей подтвердятся, безусловно, стройка будет остановлена, - сказал Артем Цымбалов.

Застройщик планирует построить здесь два многоквартирных дома, высотой е более 4 этажей. Разрешение на строительство было выдано профильным департаментом региона в конце 2029 года.

ИСТОЧНИК KP.RU