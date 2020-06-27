2020-06-27T18:22:46+03:00
Общество

Как в Ярославской области будут работать детские сады?

В департаменте образования постарались ответить на этот важный для многих родителей вопрос
Полина Вачнадзе
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По постановлению, в группу могут попасть не более 20 человек. Скриншот группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеПо постановлению, в группу могут попасть не более 20 человек. Скриншот группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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Ярославская область находится на автором этапе снятия ограничений: начался прием в поликлиниках, открылись торговые центры. Пляжи, несмотря на то, что работать они могут начать только на третьем этапе, переполнены отдыхающими, в том числе и родителями с детьми, на детских площадках не протолкнуться. При этом детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп и такая несостыковка вносит сумятицу в рядах ярославских пап и мам.

- ... есть постановление о том, что с 6 июля открываются детские садики. Но находиться в группе могут только до 20 человек. Вопрос, а другим деткам куда идти? По какому критерию отбирать будут? Кто быстрее справку принесет? У нас в сад ходят детки из другого сада, так как там ремонт. И они уже включены в эти 20 человек. То есть, ходят 5 наших и 8 из другого сада, значит взять могут 7 человек из 20. Остальные что делать будут? Что за дискриминация? Разве в законе не написано, что получать дошкольное образование имеют права все, - пишет в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте подписчица.

"КП-Ярославль" обратилась за разъяснениями в департамент образования Ярославской области. Приводим ответ:

- Правительством области во взаимодействии с Роспотребнадзором прорабатывается вопрос по увеличению дежурных групп в детских садах. Мы обязательно сообщим о принятом решении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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