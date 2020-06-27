Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение
В регионе ожидается гроза
В регионе ожидается грозаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области сегодня, 27 июня, ожидается ухудшение погоды. Информацию об этом опубликовало Главное Управление МЧС по региону.
В области ожидается гроза, местами с ливнем. Возможен град, ветер усилится до 18 метров в секунду.
Спасатели просят ярославцев быть внимательными и острожными. В случае необходимости можно позвонить по телефонам 101 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU