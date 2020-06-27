Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:51:22+03:00

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В Ярославской области сегодня, 27 июня, ожидается ухудшение погоды. Информацию об этом опубликовало Главное Управление МЧС по региону.

В области ожидается гроза, местами с ливнем. Возможен град, ветер усилится до 18 метров в секунду.

Спасатели просят ярославцев быть внимательными и острожными. В случае необходимости можно позвонить по телефонам 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU