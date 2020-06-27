Для ярославской областной больницы закупили новое глазное оборудование

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:31:35+03:00

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В Ярославскую областную больницу поступило новое оборудование дл обследований пациентов с болезнями глаз. Когерентный томограф позволяет полностью обследовать больного перед началом высокотехнологичной операции, благодаря чему врач может выявить мельчайшие изменения кровотока глаз, что необходимо для выбора метода лечения.

Оптический когерентный томограф с ангиографическим модулем стоит 4,8 миллиона рублей. Средства на него были выделены из областного бюджета.

– В рамках модернизации консультативно-диагностического центра закуплена и проведена замена рентгеновской трубки компьютерного томографа. Это его самая важная часть: благодаря ей создаются изображения, которые мы видим, – отметил директор областной клинической больницы Василий Тубашов. – Стоимость закупки и установки – более 13 миллионов рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

Во время пандемии в помещения областной консультативной поликлиники были проведены косметические ремонты, которые продолжаются и в настоящее время. С 15 июня медучреждение возобновило оказание плановой медико-санитарной помощи. Запись идет по телефонам кол-центра в терапевтам и врачам-специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU