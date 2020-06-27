Врезался в автобус и сбил пенсионерку: ярославца будут судить за крупное ДТП
22-летний ярославец скоро предстанет перед судом за крупное ДТП. Авария произошла в Заволжском районе в январе прошлого года. На своем автомобиле «Suzuki SX-4» мужчина серьезно превысил скорость - по версии следствия, она достигла 96 километров в час.
- Двигаясь по проспекту Машиностроителей в сторону проспекта Авиаторов на перекрестке водитель проехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с автобусом. После этого машина вылетела на тротуар и сбила 82-летнюю пенсионерку. Женщина получила тяжелые травмы, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Уголовное дело уже направлено в суд. Молодому водителю грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU