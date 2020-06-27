2020-06-27T12:58:13+03:00
Происшествия

Врезался в автобус и сбил пенсионерку: ярославца будут судить за крупное ДТП

По версии следствия, мужчина ехал по городу на скорости почти в 100 километров в час
Полина Вачнадзе
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Молодому водителю грозит до 2 лет лишения свободы.Молодому водителю грозит до 2 лет лишения свободы.Фото: Андрей КАРА
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22-летний ярославец скоро предстанет перед судом за крупное ДТП. Авария произошла в Заволжском районе в январе прошлого года. На своем автомобиле «Suzuki SX-4» мужчина серьезно превысил скорость - по версии следствия, она достигла 96 километров в час.

- Двигаясь по проспекту Машиностроителей в сторону проспекта Авиаторов на перекрестке водитель проехал на желтый сигнал светофора и столкнулся с автобусом. После этого машина вылетела на тротуар и сбила 82-летнюю пенсионерку. Женщина получила тяжелые травмы, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело уже направлено в суд. Молодому водителю грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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