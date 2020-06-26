В Ярославской области нашли супругов, которые не выходили на связь две недели

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:59:43+03:00

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Супруги из Ярославля пропали 15 июня: ушли из дома в Ленинском районе Ярославля и до сегодняшнего дня не выходили на связь. Близкие, естественно, забили тревогу и написали заявление в полицию.

По факту безвестного исчезновения мужа и жены следователи регионального СКР начали проверку. Правда, имелась информация, что ярославцы могут находиться в Некрасовском районе.

Так, собственно, и оказалось. мужчину и женщину целыми и невредимыми нашли в Некрасовском районе. Они пояснили, что сели телефоны, поэтому и не могли сообщить близким, где они.

- В ближайшее время супруги будут опрошены следователем с целью установления всех обстоятельств их исчезновения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU