В Ярославле построят временную объездную дорогу на две полосы

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:23:41+03:00

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Объездную дорогу на время масштабного ремонта дороги в Дзержинском районе, построят на перекрестке Тутаевского шоссе и улицы Урицкого. Дорога будет на две полосы, по одной в каждую сторону, для пешеходов оборудуют тротуар.

- Временная дорога будет сделана таким образом, как в прошлом году на перекрестке Тутаевского шоссе с улицей Елена Колесовой, когда там производились ремонтные работы, - пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Подрядчик уже приступил к обустройству временного объезда. Сделан он будет уже к понедельнику.

- Мы разберём асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны, снимем плодородный грунт и сделаем понижение бортового камня, для съезда с временной объездной дороги на основной ход. Ни деревья, ни другие элементы данного участка местности затрагиваться не будет. Остановочный комплекс был перенесён правее, для того, чтобы общественный транспорт, поворачивая направо мог заезжать в заездной карман, осуществляя посадку и высадку пассажиров, не мешая другим участникам движения, — пояснил заместитель директора департамента дорожно-мостового строительства ГК «ЕКС» Сергей Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU