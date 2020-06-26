2020-06-26T16:55:41+03:00
Происшествия

Ярославцу грозит срок за 16 ударов битой

Пьяный мужчина избил продавца, который сделал ему замечание
Алина Кузечкина
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Пьяный мужчина избил продавца, который сделал ему замечаниеПьяный мужчина избил продавца, который сделал ему замечаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Разборки между покупателем и продавцом продуктового магазина произошли в июле прошлого года. 18-летний молодой человек пришел на работу и, как говорится, ничто не предвещало. Но в магазин зашли двое пьяных мужчин и прямиком направились в отдел со спиртными напитками.

- Один из них взял бутылку со стеллажа и начал пить. Продавец сделал замечание, покупатели оплатили товар и ушли. Но один из них скоро вернулся, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

И не просто вернулся, а ворвался в торговую точку с битой в руках. Продавец попытался скрыться от агрессора в подсобке, но не успел. Не менее 16 ударов битой по голове и телу получил молодой человек, это привело к закрытой черепно-мозговой травме, сотрясению головного мозга и множественным повреждениям.

Агрессивного покупателя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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