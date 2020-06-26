2020-06-26T16:04:02+03:00
Общество

Главы районов Ярославской области агитируют жителей голосовать по проекту «Решаем вместе!»

Они выходят на избирательные участки, где голосуют по поправкам в Конституцию, и лично обращаются к жителям
Мария СОКОЛОВА
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Главы муниципальных районов региона просят земляков принять участие в голосовании по проекту «Решаем вместе!». В том, чтобы люди не проходили мимо ящиков с логотипом акции, заинтересован каждый. Именно от мнения людей зависит, на какие цели уже в следующем году потратят дополнительное финансирование, которое губернатор выделил на благоустройство.

Параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию идет и голосование по губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Жители Ростова, пришедшие на свой участок, могут отдать свой голос либо за частичный ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории городского поселения, либо за благоустройство улицы Каменный мост, площади перед городским театром или за ремонт помещения школы бокса «Русич», – рассказывает глава администрации Ростовского района Сергей Шокин.

Люди откликаются охотно, приводить город в порядок нужно – это понимает каждый. К тому же, как заявил проектный офис «Решаем вместе!», самые активные районы и города получат дополнительное бонусное финансирование.

– Люди идут голосовать семьями, выбирают объекты и общественные территории для благоустройства в 2021 года, – делится впечатлениями глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов. – По условиям побеждает та территория, на которой будет зарегистрирована максимальная явка на участках и мобильных пунктах для голосования. Только победа обеспечит Тутаеву и одному из сельских поселений максимальное финансирование!

- Приходите на избирательные участки, выбирайте территорию благоустройства и отдайте свой голос по поправкам в Конституцию Российской Федерации. От нашего с вами выбора зависит будущее района, области и всей страны, – призывает и глава Рыбинского района Татьяна Смирнова.

В этом районе объектов для благоустройства действительно много – одиннадцать. В их числе и парк, стадион, площадь, и мемориальный комплекс. Каждый объект важен, считает глава района. Если люди откликнутся на призыв, появятся средства для благоустройства как минимум еще одного из них.

Голосование по проекту «Решаем вместе!» проводится рядом с избирательными участками во все дни голосования по поправкам в Конституцию и продлится до 1 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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