Без отрыва от производства: сотрудники крупных предприятий Ярославской области голосуют на рабочем месте

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:47:51+03:00

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Так, 420 сотрудников АО «Ярославль - Резинотехника» проголосовали по поправкам в Конституцию без отрыва от производства. Здесь сочли, что так в пандемию коронавируса намного безопаснее. В коллективе люди находятся ежедневно, если на предприятии состоится и голосование, никаких лишних контактов, а значит рисков, не будет.

И региональный избирком пошел навстречу. Для того, чтобы проголосовать по поправкам в Конституцию по месту работы, людям необходимо было открепиться от основных избирательных участков. Желающих сделать это оказалось почти четыре с половиной сотни. Тех, кто не хотел, не заставляли.

– Все, что мы делали – это проводили разъяснительную работу среди сотрудников, рассказывали о том, как важен для нашей страны основной закон, по которому она живет, – говорит заместитель директора завода Юрий Крупин. – Постарались организовать все максимально безопасно и комфортно для наших работников. И считаем, что получилось хорошо.

Голосование по поправкам в Конституцию проводится на предприятии в соответствии со всеми санитарными требованиями: средства индивидуальной защиты, обработка поверхностей антисептиками и собственная ручка у каждого. Вместе с членами избиркомов приезжают наблюдатели, так что нарушения тоже исключены. Все, как на обычном участке, только идти далеко не приходится, можно просто на несколько минут оторваться от рабочего процесса и выполнить свой гражданский долг.

Принять участие в голосовании по изменениям Основного закона страны можно в любой из дней до 1 июля включительно с 8.00 до 20.00. На протяжении всех дней в регионе будут работать все избирательные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU