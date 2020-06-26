Свадьба пела и плясала!! В Ярославской области разрешили жениться в торжественной обстановке

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:42:21+03:00

Со 2 июля ярославские пары смогут официально оформить свои взаимоотношения в торжественной обстановке Фото: Тимур ХАНОВ

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Со 2 июля ярославские пары смогут официально оформить свои взаимоотношения в торжественной обстановке, как и было до коронавируса. Правда, на церемонии всем придется быть в масках и перчатках, а гостям еще и соблюдать социальную дистанцию.

- Обязательное условие – дезинфекция после каждой церемонии и ограниченное количество гостей, - пояснила начальник управления записи актов гражданского состояния правительства региона Ирина Колобова.

Самым популярным днем для свадеб стало 8 июля – День семьи, любви и верности. На июль попали заявления уже 828 пар.

С марта, несмотря на все ограничения, поженились 1100 пар – их расписали без присутствия гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU