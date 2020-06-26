В ярославских поликлиниках возобновился прием пациентов

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:00:32+03:00

Записаться к терапевтам, хирургам, педиатрам, офтальмологам и стоматологам можно через электронные сервисы

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С 26 июня, то есть с сегодняшнего дня, в Ярославской области возобновляется прием пациентов в поликлиниках. Записаться к специалистам можно с помощью электронных сервисов, прием будет вестись строго по записи, на каждого пациента отводится по 30 минут.

Пока открылась запись к пяти самым востребованным врачам: терапевту, педиатру, хирургу, офтальмологу и стоматологу.

Также с 26 июня возобновляется оказание всех видов высокотехнологичной медпомощи в областной детской больнице и областной больнице, а также в больнице имени Соловьева, Центральной городской больнице.

Пациентов с признаками ОРВИ и температурой врачи будут обследовать на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU