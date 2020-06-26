Москвич по телефону выманил у рыбинской пенсионерки 200 тысяч рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:59:03+03:00

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Житель Щелково Московской области по телефону выманил у 84-летней жительницы Рыбинска 200 тысяч рублей.

Как говорится в материалах уголовного дела, у 21-летнего мужчины возникли материальные трудности. И тогда он на удачу попробовал такой вот способ заработка: набирал случайные номера и просил денег. Неизвестно, сколько раз он терпел неудачу, но один раз ему все же повезло. Правда, для бабушки, которой он дозвонился, этот телефонный разговор закончился потерей крупной суммы.

- Мужчина представился близким ей человеком и попросил финансовой помощи из-за дорожно-транспортного происшествия. 84-летняя потерпевшая ему поверила, вдаваться в подробности не стала и отправила на такси 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Как выяснилось во время следствия, обвиняемый нигде не работает и даже не имеет постоянного места жительства. Сейчас он находится под стражей, вину свою признал.

ИСТОЧНИК KP.RU