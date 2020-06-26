2020-06-26T14:33:26+03:00
Общество

Мэрию Ярославля обязали привести улицу Радищева в порядок

Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском к городским властям
Алина Кузечкина
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Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском к городским властямПрокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском к городским властямФото: Прокуратура Ярославской области
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Экспертиза оценила состояния улицы и нашла несоответствия требования закона «О безопасности дорожного движения».

– В ходе проверки улицы Радищева были обнаружены нарушения требований безопасности автомобильной дороги, отсутствуют ограничивающие ограждения в районах пешеходных переходов, во дворе дома №38 нет необходимого освещения, - пояснили в прокуратуре Ленинского района.

Иск к департаменту городского хозяйства мэрии Ярославля, в котором требуется привести улицу Радищева в надлежащий вид находится на рассмотрении в Ленинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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