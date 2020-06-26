Мэрию Ярославля обязали привести улицу Радищева в порядок
Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском к городским властям
Прокуратура Ленинского района обратилась в суд с иском к городским властямФото: Прокуратура Ярославской области
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Экспертиза оценила состояния улицы и нашла несоответствия требования закона «О безопасности дорожного движения».
– В ходе проверки улицы Радищева были обнаружены нарушения требований безопасности автомобильной дороги, отсутствуют ограничивающие ограждения в районах пешеходных переходов, во дворе дома №38 нет необходимого освещения, - пояснили в прокуратуре Ленинского района.
Иск к департаменту городского хозяйства мэрии Ярославля, в котором требуется привести улицу Радищева в надлежащий вид находится на рассмотрении в Ленинском районном суде.
ИСТОЧНИК KP.RU