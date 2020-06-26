Ярославца осудят за продажу немецкого револьвера
36-летний житель Брагино предстанет перед судом за незаконный сбыт оружия. После смерти бабушки, разбирая ее вещи, мужчина нашел револьвер 9-миллиметрового калибра, произведенный в Германии. По словам ярославца, он решил, что это оружие раньше принадлежало его деду.
- Из-за материальных трудностей, этот револьвер обвиняемый решил продать, что и сделал в апреле этого года. Оружие он реализовал незнакомому человеку за 1000 рублей, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.
Сразу после сделки продавец был задержан сотрудниками полиции. Мужчина свою вину полностью признал, сейчас ждет суда.
ИСТОЧНИК KP.RU