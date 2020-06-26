2020-06-26T14:12:33+03:00
Происшествия

Ярославца осудят за продажу немецкого револьвера

Оружие раньше принадлежало деду обвиняемого
Полина Вачнадзе
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Ярославца осудят за продажу немецкого револьвераЯрославца осудят за продажу немецкого револьвераФото: Олег ЗОЛОТО
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36-летний житель Брагино предстанет перед судом за незаконный сбыт оружия. После смерти бабушки, разбирая ее вещи, мужчина нашел револьвер 9-миллиметрового калибра, произведенный в Германии. По словам ярославца, он решил, что это оружие раньше принадлежало его деду.

- Из-за материальных трудностей, этот револьвер обвиняемый решил продать, что и сделал в апреле этого года. Оружие он реализовал незнакомому человеку за 1000 рублей, - пояснили в прокуратуре Дзержинского района.

Сразу после сделки продавец был задержан сотрудниками полиции. Мужчина свою вину полностью признал, сейчас ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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