В Ярославской области голосование по поправкам в Конституцию проходит в штатном режиме

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:41:19+03:00

Никаких происшествий на избирательных участках ни в четверг, 25 июня, ни в ночь на пятницу, 26 июня, не зафиксировано

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Вчера, несмотря на будний день, на избирательные участки жители региона шли с утра до вечера.

– Первый день голосования по поправкам в Конституцию прошел без эксцессов, все спокойно, – отметил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – Многодневный режим и организация участков на придомовых территориях, как мы видим уже по одному дню, жителям удобны. Люди, несмотря на будний день, достаточно активны – на участки приходят, особенно в вечерние часы, но при этом столпотворения, каких-то серьезных очередей нет. К мерам санитарной безопасности граждане относятся с пониманием. Всем при входе бесконтактно измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и одноразовую ручку, обрабатывают руки антисептиком.

Явка по Российской Федерации по итогам первого дня составила 9,2 процента.

- Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования - 10 000 126, – говорится в сообщении информационного центра ЦИК.

Голосование по изменениям в Основном законе продлится до 20 часов 1 июля. Принять участие в нем жители области смогут и на избирательных участках, расположенных в помещениях, и на так называемых придомовых участках, которые работают по особому графику. Информация о нем размещена на информационных досках возле подъездов соответствующих домов.

Кроме того, для граждан, которые хотят принять участие в голосовании, но не могут покинуть жилье, организуется бесконтактное голосование на дому. В квартиру избирательная комиссия и наблюдатели не заходят, проверка документов происходит на расстоянии не менее 1,5 метров. Человеку бесконтактно передается набор: маска, перчатки, салфетка с антисептиком и бюллетень. После голосования он опускает бюллетень в переносной ящик для голосования, а на него кладет подписанное заявление о голосовании на дому. Вся процедура абсолютно безопасна. В настоящий момент уже более двух тысяч человек в регионе подали заявки на участие в голосовании в этой форме. И прием заявок продолжается. Последний срок, когда можно заявить о своем желании проголосовать по поправкам в Конституцию на дому, 17 часов 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU