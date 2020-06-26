2020-06-26T13:39:54+03:00
Происшествия

В Ярославской области за сутки утонули трое мужчин

ЧП произошло в Ярославском и Ростовском районах, а также в Брейтове
Полина Вачнадзе
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За сутки - сразу три несчастных случая на водеЗа сутки - сразу три несчастных случая на водеФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославской области за одни сутки утонули три человека, все погибшие – мужчины.

Первый несчастный случай произошел в Ярославском районе на реке Великая. Там погиб 52-летнйи мужчина. Второе ЧП – в Ростовском районе. 37-летний мужчина хотел переплыть пруд, но не смог. Третий человек утонул в Рыбинском водохранилище в Брейтове. У 55-летнего мужчины перевернулась байдарка и он не смог самостоятельно выбраться из-под нее.

СКР по Ярославской области по всем фактам проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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