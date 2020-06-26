В Ярославской области за сутки утонули трое мужчин
ЧП произошло в Ярославском и Ростовском районах, а также в Брейтове
За сутки - сразу три несчастных случая на водеФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославской области за одни сутки утонули три человека, все погибшие – мужчины.
Первый несчастный случай произошел в Ярославском районе на реке Великая. Там погиб 52-летнйи мужчина. Второе ЧП – в Ростовском районе. 37-летний мужчина хотел переплыть пруд, но не смог. Третий человек утонул в Рыбинском водохранилище в Брейтове. У 55-летнего мужчины перевернулась байдарка и он не смог самостоятельно выбраться из-под нее.
СКР по Ярославской области по всем фактам проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU