2020-06-26T12:28:50+03:00
Происшествия

В Ярославле прикрыли зал игровых автоматов

Заведение работало на Московском проспекте
Полина Вачнадзе
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Заведение работало на Московском проспектеЗаведение работало на Московском проспектеФото: Юрий СОКОЛОВ
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В Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Организация и проведение азартных игр вне игорной зоны». Зал игровых автоматов работал в помещении жилого дома на Московском проспекте. Его хозяин пока не установлен, но все оборудование уже изъято.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Если ярославцам известно что-либо о проведении азартных игр, они могут сообщить эту информацию по телефону доверия регионального СКР 8(4852)42-05-50, либо по телефону 20-03-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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