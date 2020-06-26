2020-06-26T11:58:16+03:00
Общество

Дождались! В Ярославской области открывают торговые центры

Они приступят к работе с завтрашнего дня, 27 июня
Полина Вачнадзе
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Работать будут только магазиныРаботать будут только магазиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области с 27 июня откроются торговые центры. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил глава региона Дмитрий Миронов.

- Владельцы магазинов из-за трехмесячного простоя в пандемию получили серьезный ущерб, а это большой сегмент малого и среднего предпринимательства области. У нас 258 торговых комплексов, где несколько тысяч арендаторов, которые кормят и свои семьи. Нужно их поддержать, - написал губернатор.

Но работать будут только магазины. Фудкорты, кинотеатры и различные досуговые центра пока остаются закрытыми. Но если эпидситуация регионе сохранится на прежнем уровне, уже в ближайшие дни в правительстве собираются обсудить вопрос перехода на третий этап снятия ограничений.

Открыться ТЦ откроются, но при этом там будут соблюдаться все необходимые меры безопасности. Помещения собираются мыть дезинфицирующими средствами, в магазинах должны быть антисептики для обработки рук, персонал обязан носить маски и перчатки и следить за соблюдением дистанции в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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