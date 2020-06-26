2020-06-26T11:04:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области от коронавируса вылечились еще 47 человек

Заболели 43 ярославца
Светлана Крутикова
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На лечении в больницах остаются 655 пациентов. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтактеНа лечении в больницах остаются 655 пациентов. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте
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Коронавирус диагностировали еще у 43 жителей региона, общее число заболевших достигло 4614 человек. За сутки выполнили 1358 лабораторных исследований. Выписали еще 47 ярославцев, всего выздоровевших с начала пандемии - 2950.

На лечении в больницах остаются 655 пациентов. Из них 203 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 196 человек, на карантине - 1858.

Статистика на 26 июня:

Ярославль - 2413;

Рыбинск - 637;

Ростовский МР - 253;

Переславский городской округ - 220;

Гаврилов-Ямский МР - 216;

Ярославский МР - 199;

Рыбинский МР - 138;

Тутаевский МР - 114;

Борисоглебский МР - 82;

Угличский МР - 77;

Некрасовский МР - 70;

Большесельский МР - 60;

Некоузский МР - 41;

Даниловский МР - 38;

Пошехонский МР - 20;

Брейтовский МР - 10;

Первомайский МР - 16;

Мышкинский МР - 7;

Любимский МР - 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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