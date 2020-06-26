В Ярославской области от коронавируса вылечились еще 47 человек
Коронавирус диагностировали еще у 43 жителей региона, общее число заболевших достигло 4614 человек. За сутки выполнили 1358 лабораторных исследований. Выписали еще 47 ярославцев, всего выздоровевших с начала пандемии - 2950.
На лечении в больницах остаются 655 пациентов. Из них 203 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции находятся 196 человек, на карантине - 1858.
Статистика на 26 июня:
Ярославль - 2413;
Рыбинск - 637;
Ростовский МР - 253;
Переславский городской округ - 220;
Гаврилов-Ямский МР - 216;
Ярославский МР - 199;
Рыбинский МР - 138;
Тутаевский МР - 114;
Борисоглебский МР - 82;
Угличский МР - 77;
Некрасовский МР - 70;
Большесельский МР - 60;
Некоузский МР - 41;
Даниловский МР - 38;
Пошехонский МР - 20;
Брейтовский МР - 10;
Первомайский МР - 16;
Мышкинский МР - 7;
Любимский МР - 3.
ИСТОЧНИК KP.RU