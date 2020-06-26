2020-06-26T18:06:01+03:00
Происшествия

Жительница Ярославской области хотела сдать дом, но лишилась собственных денег

Мошенники убедили женщину передать им логин и пароль от личного кабинета банка
Светлана Крутикова
Поделиться:
50 тысяч рублей с банковской карты исчезли в неизвестном направлении50 тысяч рублей с банковской карты исчезли в неизвестном направленииФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Жертвой мошенников стала 43-летняя жительница Переславля-Залесского. Женщина хотела заработать, а в результате лишилась собственных денег.

На сайте бесплатных объявлений потерпевшая разместила объявление о сдаче дома в аренду на летний период. В один из июньских дней женщине позвонила неизвестная и сказала, что хочет снять дачу.

- Звонившая убедила владелицу дома в том, что не может передать деньги лично и готова перевести необходимую сумму на карту. Для этого попросила потерпевшую сходить к ближайшему банкомату, получить в нем логин и пароль от личного кабинета банка и передать данные сведения ей. Хозяйка дачного дома сделала все, как ей сказали. В результате с банковской карты в неизвестном направлении исчезли 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области нашли супругов, которые не выходили на связь две недели
Жительница Ярославской области хотела сдать дом, но лишилась собственных денег
Ярославцу грозит срок за 16 ударов битой
В Ярославле построят временную объездную дорогу на две полосы
Главы районов Ярославской области агитируют жителей голосовать по проекту «Решаем вместе!»
Москвич по телефону выманил у рыбинской пенсионерки 200 тысяч рублей
Без отрыва от производства: сотрудники крупных предприятий Ярославской области голосуют на рабочем месте
Свадьба пела и плясала!! В Ярославской области разрешили жениться в торжественной обстановке
В ярославских поликлиниках возобновился прием пациентов
Мэрию Ярославля обязали привести улицу Радищева в порядок
Ярославца осудят за продажу немецкого револьвера
В Ярославской области голосование по поправкам в Конституцию проходит в штатном режиме
В Ярославской области за сутки утонули трое мужчин
В Ярославле начали строить дом для расселения аварийного жилья
В Ярославле прикрыли зал игровых автоматов
Дождались! В Ярославской области открывают торговые центры
Ярославца в автосалоне обманули на 300 тысяч рублей
В Ярославской области от коронавируса вылечились еще 47 человек
В Ярославской области пьяный мужчина спалил два дома
В Дзержинском районе Ярославля построят временную дорогу
Боксерские залы Ярославской области получили спортинвентарь
Ярославец под видом сотрудника электросетевой организации обокрал пенсионеров
Странная шутка: в Рыбинске мужчина прыгнул с моста в Волгу
Ярославцы охотно участвуют в голосовании по проекту «Решаем вместе!» и викторине #ЯрКонституция