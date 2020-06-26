Жительница Ярославской области хотела сдать дом, но лишилась собственных денег

26 Июнь 2020 2020-06-26T18:06:01+03:00

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Жертвой мошенников стала 43-летняя жительница Переславля-Залесского. Женщина хотела заработать, а в результате лишилась собственных денег.

На сайте бесплатных объявлений потерпевшая разместила объявление о сдаче дома в аренду на летний период. В один из июньских дней женщине позвонила неизвестная и сказала, что хочет снять дачу.

- Звонившая убедила владелицу дома в том, что не может передать деньги лично и готова перевести необходимую сумму на карту. Для этого попросила потерпевшую сходить к ближайшему банкомату, получить в нем логин и пароль от личного кабинета банка и передать данные сведения ей. Хозяйка дачного дома сделала все, как ей сказали. В результате с банковской карты в неизвестном направлении исчезли 50 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU