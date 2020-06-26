В Дзержинском районе Ярославля построят временную дорогу
Временную объездную дорогу построят в две полосы, по одной в каждую сторону, а для пешеходов обустроят тротуар. Это связано с перекрытием участка Тутаевского шоссе от улицы Панина до улицы Урицкого.
Вчера, 25 июня, подрядчик приступил к обустройству временного объездного пути.
- Мы разберем асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны, снимем плодородный грунт и сделаем понижение бортового камня для съезда с временной объездной дороги на основной ход. Остановку перенесли правее, - пояснил заместитель директора департамента дорожно-мостового строительства ГК «ЕКС» Сергей Новиков.
Временную дорогу планируют сделать уже к понедельнику. Схему организации движения общественного транспорта это не затронет.
ИСТОЧНИК KP.RU