В Дзержинском районе Ярославля построят временную дорогу

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Временную объездную дорогу построят в две полосы, по одной в каждую сторону, а для пешеходов обустроят тротуар. Это связано с перекрытием участка Тутаевского шоссе от улицы Панина до улицы Урицкого.

Вчера, 25 июня, подрядчик приступил к обустройству временного объездного пути.

- Мы разберем асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны, снимем плодородный грунт и сделаем понижение бортового камня для съезда с временной объездной дороги на основной ход. Остановку перенесли правее, - пояснил заместитель директора департамента дорожно-мостового строительства ГК «ЕКС» Сергей Новиков.

Временную дорогу планируют сделать уже к понедельнику. Схему организации движения общественного транспорта это не затронет.

ИСТОЧНИК KP.RU