2020-06-26T10:30:48+03:00
Происшествия

В Ярославской области пьяный мужчина спалил два дома

Объяснить мотивы своего поступка поджигатель не смог
Светлана Крутикова
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Мужчина облил крыльцо дачного дома зажигательной смесью и поджег егоМужчина облил крыльцо дачного дома зажигательной смесью и поджег егоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП случилось в конце апреля 2020 года в Первомайском районе. Неизвестный облил крыльцо дачного дома зажигательной смесью и поджег его. Дом сгорел полностью. Его 30-летняя владелица, жительница Вологодской области, узнала о том, что лишилась имущества, от сотрудников полиции. Причиненный ущерб женщина оценила в 70 тысяч рублей. Но пострадала от действий поджигателя не только она. Огонь перекинулся и на соседний дом, который принадлежал жителям Ярославля, и также уничтожил его. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

- Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 35-летний житель соседней деревни. Мотивы своего поступка он внятно объяснить не смог, с хозяевами домов он даже не был знаком. В момент совершения преступления мужчина был пьян, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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