Странная шутка: в Рыбинске мужчина прыгнул с моста в Волгу
Странным способом решил развлечься житель Рыбинска. Мужчина прыгнул с моста в Волгу. Видео недетской забавы появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как «герой», подогретый горячительными напитками, перелезает через ограждение, какое-то время выжидает, видимо, собирается с духом и летит вниз. За кадром рыбинца подбадривают друзья. К счастью, мужчина не пострадал.
Смелый поступок пользователи соцсетей не оценили.
- Надо же дожить до такого возраста и не иметь мозгов, - прокомментировала видео Людмила Устименко.
- А потом матери плачут… - написала Татьяна Крупина.
Некоторые отметили, что алкоголь до хорошего еще никого не доводил.
ИСТОЧНИК KP.RU