2020-06-25T18:35:26+03:00
Общество

Странная шутка: в Рыбинске мужчина прыгнул с моста в Волгу

Видео недетской забавы появилось в соцсетях
Светлана Крутикова
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Рыбинец прыгнул с моста в реку. ФОТО: скриншот с видео в группе "Подслушано в Рыбинске" ВКонтактеРыбинец прыгнул с моста в реку. ФОТО: скриншот с видео в группе "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте
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Странным способом решил развлечься житель Рыбинска. Мужчина прыгнул с моста в Волгу. Видео недетской забавы появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как «герой», подогретый горячительными напитками, перелезает через ограждение, какое-то время выжидает, видимо, собирается с духом и летит вниз. За кадром рыбинца подбадривают друзья. К счастью, мужчина не пострадал.

Смелый поступок пользователи соцсетей не оценили.

- Надо же дожить до такого возраста и не иметь мозгов, - прокомментировала видео Людмила Устименко.

- А потом матери плачут… - написала Татьяна Крупина.

Некоторые отметили, что алкоголь до хорошего еще никого не доводил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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