2020-06-25T17:15:45+03:00
Общество

Ярославцы охотно участвуют в голосовании по проекту «Решаем вместе!» и викторине #ЯрКонституция

В регионе одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию стартовали два общественно важных проекта – голосование за благоустройство территорий по «Решаем вместе!» и викторина #ЯрКонституция
Мария СОКОЛОВА
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– Сегодня в 8 утра рядом со всеми избирательными участками Ярославской области по голосованию по поправкам в Конституцию открылись пункты голосования по губернаторской программе «Решаем вместе!», – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – В течение дня точки проекта в соответствии с графиками – одновременно с членами участковых избирательных комиссий – выходят во дворы для привлечения к участию в выборе территорий для благоустройства максимального количества жителей региона.

В течение ближайшей недели населению области предстоит определить судьбу дополнительных средств, выделенных на реализацию программы «Решаем вместе!». Это 300 миллионов рублей, которые муниципальные районы смогут потратить на те объекты, наиболее актуальные именно для их территории.

Проведение акции одновременно с таким глобальным историческим событием, как голосование по изменениям в Основной закон нашей страны, считают в проектном офисе, позволит привлечь максимальное количество жителей. А это значит, благоустроены будут действительно значимые для людей территории.

Цель второй акции – просветительская. Об Основном законе нашей страны, считают организаторы викторины #ЯрКонституция, граждане России должны знать больше. Именно поэтому привлечь внимание к главному документу России они решили таким необычным способом.

И не зря. Жители региона уже в первый день активно участвуют в викторине.

– Берут бланки, изучают с интересом, некоторые сразу утыкаются в телефон в поисках ответов, другие советуются со мной, – рассказывает сотрудница #ЯрКонституции Оксана Дмитриевна. – Участвуют очень охотно. Это же, и правда, интересно.

Кто-то интересуется, как и когда будут выдавать подарки. Их раздадут немало – 1700 штук, причем все вполне солидные: цифровая и бытовая техника, электроинструменты и наборы посуды. Ждать долго не придется, обещают главные организаторы – ИПК «Конверсия». Распределение ценных презентов будет происходить ежедневно после закрытия избирательных участков. А уже на следующий день счастливчикам позвонят и договорятся о времени и месте выдачи.

Если рядом с избирательным участком по голосованию по поправкам в Конституцию нет человека с символикой викторины, пугаться не стоит: бланк с вопросами выдадут те же люди, которые выдают бланки опроса по проекту «Решаем вместе». Такое объединение усилий двух общественно значимых акций было предпринято с целью привлечь к ним как можно больше жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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