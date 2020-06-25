В Ярославской области с 26 июня возобновляется плановая медицинская помощь

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:02:11+03:00

На прием можно будет попасть по предварительной записи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пациентов с признаками ОРВИ и температурой по-прежнему будут обследовать на дому

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С 26 июня в Ярославской области расширяется профиль оказания плановой медицинской помощи. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Высокотехнологичную помощь по всем профилям начнут оказывать в областной клинической больнице, областной детской клинической больнице, больнице имени Соловьева и центральной городской больнице. Также по предварительной записи можно будет попасть на прием к терапевтам, хирургам, педиатрам, офтальмологам и стоматологам. Кроме того, выездная служба клинико-диагностического центра ЯОКБ возобновит свою работу в районах области.

- Прием пациентов будет вестись с учетом санитарно-эпидемиологических норм, которые сохраняются на территории региона. Пациентов с признаками ОРВИ и температурой будут по-прежнему обследовать на дому, - отметил Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU