В Ярославской области с 26 июня возобновляется плановая медицинская помощь
С 26 июня в Ярославской области расширяется профиль оказания плановой медицинской помощи. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
Высокотехнологичную помощь по всем профилям начнут оказывать в областной клинической больнице, областной детской клинической больнице, больнице имени Соловьева и центральной городской больнице. Также по предварительной записи можно будет попасть на прием к терапевтам, хирургам, педиатрам, офтальмологам и стоматологам. Кроме того, выездная служба клинико-диагностического центра ЯОКБ возобновит свою работу в районах области.
- Прием пациентов будет вестись с учетом санитарно-эпидемиологических норм, которые сохраняются на территории региона. Пациентов с признаками ОРВИ и температурой будут по-прежнему обследовать на дому, - отметил Дмитрий Миронов.
ИСТОЧНИК KP.RU