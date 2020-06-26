Боксерские залы Ярославской области получили спортинвентарь

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

13 боксерских залов Ярославской области, которые занимаются подготовкой ребят для сборных, получили новый инвентарь и экипировку. На это из федерального, областного и местного бюджетов было выделено более 1 миллиона рублей.

В залах установят тренажеры, настенные подушки, пневматические груши, закупят эспандеры, гантели, боксерские шлемы и перчатки, костюмы и многое другое. Сейчас в Ярославской области этим видом спорта занимаются более 2400 человек, в том числе и девушки, он является одним из базовых для региона.

ИСТОЧНИК KP.RU