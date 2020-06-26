Боксерские залы Ярославской области получили спортинвентарь
На это потратили 1 миллион рублей
Боксерские залы Ярославской области получили спортинвентарьФото: Правительство Ярославской области
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13 боксерских залов Ярославской области, которые занимаются подготовкой ребят для сборных, получили новый инвентарь и экипировку. На это из федерального, областного и местного бюджетов было выделено более 1 миллиона рублей.
В залах установят тренажеры, настенные подушки, пневматические груши, закупят эспандеры, гантели, боксерские шлемы и перчатки, костюмы и многое другое. Сейчас в Ярославской области этим видом спорта занимаются более 2400 человек, в том числе и девушки, он является одним из базовых для региона.
ИСТОЧНИК KP.RU