2020-06-26T09:29:47+03:00
Спорт

Боксерские залы Ярославской области получили спортинвентарь

На это потратили 1 миллион рублей
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Боксерские залы Ярославской области получили спортинвентарьБоксерские залы Ярославской области получили спортинвентарьФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

13 боксерских залов Ярославской области, которые занимаются подготовкой ребят для сборных, получили новый инвентарь и экипировку. На это из федерального, областного и местного бюджетов было выделено более 1 миллиона рублей.

В залах установят тренажеры, настенные подушки, пневматические груши, закупят эспандеры, гантели, боксерские шлемы и перчатки, костюмы и многое другое. Сейчас в Ярославской области этим видом спорта занимаются более 2400 человек, в том числе и девушки, он является одним из базовых для региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ярославских поликлиниках возобновился прием пациентов
Мэрию Ярославля обязали привести улицу Радищева в порядок
Ярославца осудят за продажу немецкого револьвера
В Ярославской области голосование по поправкам в Конституцию проходит в штатном режиме
В Ярославской области за сутки утонули трое мужчин
В Ярославле начали строить дом для расселения аварийного жилья
В Ярославле прикрыли зал игровых автоматов
Дождались! В Ярославской области открывают торговые центры
Ярославца в автосалоне обманули на 300 тысяч рублей
В Ярославской области от коронавируса вылечились еще 47 человек
В Ярославской области пьяный мужчина спалил два дома
В Дзержинском районе Ярославля построят временную дорогу
Боксерские залы Ярославской области получили спортинвентарь
Ярославец под видом сотрудника электросетевой организации обокрал пенсионеров
Странная шутка: в Рыбинске мужчина прыгнул с моста в Волгу
Ярославцы охотно участвуют в голосовании по проекту «Решаем вместе!» и викторине #ЯрКонституция