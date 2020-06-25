Мошенники в Ярославской области за сутки оставили без денег 16 человек
В Ярославской области за одни сутки мошенники, которые представлялись сотрудниками банков, сумели обмануть 16 ярославцев.
- В половине случаев ярославцы самостоятельно переводили деньги злоумышленникам или средства списывали после того, как пострадавшие сообщали реквизиты своих карт и коды из смс. Одну из жертв убедили установить приложение на мобильный телефон, – сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
В Ярославле женщина перевела на незнакомый счет 475 тысяч рублей. Неизвестные представились работниками банка и убедили женщину снять денежные средства и перевести их другой счет, предложенный аферистами.
Похожий случай произошел в Переславле-Залесском. Женщина, руководствуясь указаниями злоумышленников, перевела на неизвестные счета 194 тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полиция предупреждает: будьте бдительны! Для того, чтобы сохранить свои деньги не сообщайте незнакомым лицам реквизиты, CVV/CVC-код и PIN-код и не выполняйте их указания. В случае, если вам позвонили и представились работниками банка, сходите в ближайшее отделение и узнайте подробную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU