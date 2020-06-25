2020-06-25T16:02:36+03:00
Происшествия

Мошенники в Ярославской области за сутки оставили без денег 16 человек

С 23 по 24 июня в полицию обратились 16 граждан с заявлениями о незаконном списании средств
Алина Кузечкина
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Мошенники в Ярославской области за сутки оставили без денег 16 человекМошенники в Ярославской области за сутки оставили без денег 16 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области за одни сутки мошенники, которые представлялись сотрудниками банков, сумели обмануть 16 ярославцев.

- В половине случаев ярославцы самостоятельно переводили деньги злоумышленникам или средства списывали после того, как пострадавшие сообщали реквизиты своих карт и коды из смс. Одну из жертв убедили установить приложение на мобильный телефон, – сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В Ярославле женщина перевела на незнакомый счет 475 тысяч рублей. Неизвестные представились работниками банка и убедили женщину снять денежные средства и перевести их другой счет, предложенный аферистами.

Похожий случай произошел в Переславле-Залесском. Женщина, руководствуясь указаниями злоумышленников, перевела на неизвестные счета 194 тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция предупреждает: будьте бдительны! Для того, чтобы сохранить свои деньги не сообщайте незнакомым лицам реквизиты, CVV/CVC-код и PIN-код и не выполняйте их указания. В случае, если вам позвонили и представились работниками банка, сходите в ближайшее отделение и узнайте подробную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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