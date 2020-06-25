В Ярославле начнутся съемки фильма «Только Локо!»

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:32:12+03:00

Фильм о погибшей команде «Локомотива» выйдет в прокат в марте 2021 года

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Уже скоро в Ярославле начнут снимать фильм «Только Локо!» о погибшей команде хоккейного клуба «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сюжету главные герои оказываются в поезде Москва - Минск. Все они едут на матч любимого клуба. У каждого свои воспоминания о команде и своя причина попасть на игру 8 сентября, которая так и не состоится.

- Фильм о хоккее, о хоккеистах, о команде «Локомотив» глазами болельщиков, близких, друзей. Я считаю, что полноценной частью нашего творческого коллектива являются близкие, родственники, друзья, болельщики, которые поддерживали наш фильм, которые рассказали те истории, которые легли в основу этого фильма! – рассказал генеральный продюсер «Только локо!» Олег Жаров на пресс-конференции, которая прошла в Москве.

В съемках примут участие Ирина Розанова, Андрей Мерзликин, Кирилл Плетнев. Кроме художественной будет еще и документальная часть фильма. В игровых сценах появятся хоккеисты, но только со спины. «Только Локо!» выйдет в прокат в марте 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU