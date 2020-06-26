Ярославца в автосалоне обманули на 300 тысяч рублей

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:31:37+03:00

С автосалона взыскали 1,35 миллиона рублей и еще 10 тысяч за моральный вред Фото: Иван МАКЕЕВ

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Ярославский суд помог вернуть клиенту автосалона деньги за внезапно подорожавшую машину.

Мужчина в 2019 году заключил с одним из автосалонов договор купли-продажи автомобиля стоимостью 1050000 рублей. Ярославец продал автосалону свою старую машину по программе Trade-In за 250 тысяч рублей, а остальную сумму собирался выплатить, оформив кредит.

- Полдня мужчину держали в автосалоне, а вечером ему сообщили о том, что необходимо заключить новый договор на покупку автомобиля на аналогичных условиях с информацией о привлечении кредитных средств, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Около 10 часов вечера клиент подписал новый договор, не прочитав его, а утром заметил, что машина в новом документе внезапно подорожала на 300 тысяч рублей. Обманутый ярославец обратился в суд.

- Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что объективных причин для увеличения стоимости товара ответчик не предоставил и должным образом клиента о цене машины не проинформировал. Поэтому мужчина вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возместить причиненные убытки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате договор купли-продажи признали недействительным. С автосалона взыскали в пользу ярославца 1,35 миллиона рублей и еще 10 тысяч за моральный вред. Мужчина, в свою очередь, должен вернуть салону автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU