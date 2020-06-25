2020-06-25T14:00:24+03:00
Общество

Ярославский аэропорт возобновляет рейсы до Санкт-Петербурга

Произойдет это с 1 июля
Полина Вачнадзе
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Ярославский аэропорт возобновляет рейсы до Санкт-ПетербургаЯрославский аэропорт возобновляет рейсы до Санкт-ПетербургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июля авиакомпания «S7 Airlines» возобновляет перелеты по маршруту Санкт-ПетербургЯрославль – Санкт-Петербург. В северную столица самолеты будут летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам вечером.

На всех рейсах обязательно ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок или респираторов, также нужно будет надевать перчатки. Авиакомпания предупреждает, что если у пассажира при посадке не будет того или другого СИЗа, его могут снять с рейса.

Напомним, что ранее аэропорт "Туношна" возобновил рейсы в Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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