Ярославский аэропорт возобновляет рейсы до Санкт-Петербурга
Произойдет это с 1 июля
Ярославский аэропорт возобновляет рейсы до Санкт-ПетербургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 июля авиакомпания «S7 Airlines» возобновляет перелеты по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург. В северную столица самолеты будут летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам вечером.
На всех рейсах обязательно ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок или респираторов, также нужно будет надевать перчатки. Авиакомпания предупреждает, что если у пассажира при посадке не будет того или другого СИЗа, его могут снять с рейса.
Напомним, что ранее аэропорт "Туношна" возобновил рейсы в Казань.
ИСТОЧНИК KP.RU