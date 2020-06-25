2020-06-25T14:32:17+03:00
Происшествия

В Ярославской области задержали художников, рисовавших на вагонах

Свои «шедевры» молодые люди выкладывали в соцсетях
Полина Вачнадзе
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Свои «шедевры» молодые люди выкладывали в соцсетях. ФОТО: пресс-служба СЛУ МВД России на транспортеСвои «шедевры» молодые люди выкладывали в соцсетях. ФОТО: пресс-служба СЛУ МВД России на транспорте
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Сотрудники уголовного розыска Северного линейного УМВЛ России на транспорте задержали двоих ярославцев 24 и 27 лет. Молодые люди увлекались граффити, а в качестве «мольберта» использовали вагоны электропоездов. Во время следствия была установлена причастность ярославцев к нескольким фактам вандализма на территории станции в Данилове.

- Во время обыска у недоЛевитанов было обнаружено и изъято около 200 баллончиков с краской. Такой богатый арсенал художники объяснили желанием разнообразить цветовой палитрой составы поездов, а также обзавестись обширной коллекцией баллончиков, - пояснили в пресс-службе СЛУ МВД России на транспорте.

Фотографии своих работ молодые люди выкладывали в социальных сетях, где их могли оценить другие поклонники жанра.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Вандализм», задержанным грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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