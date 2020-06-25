2020-06-25T15:01:05+03:00
Общество

Ярославская некрасовская библиотека начнет работать с 27 июня

Правда, пока в ограниченном режиме
Полина Вачнадзе
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Ярославская некрасовская библиотека начнет работать с 27 июня. ФОТО: группа "ЯРославская областная библиотека им.Н.А.Некрасова" ВКонтактеЯрославская некрасовская библиотека начнет работать с 27 июня. ФОТО: группа "ЯРославская областная библиотека им.Н.А.Некрасова" ВКонтакте
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Ярославская областная библиотека имени Н.Некрасова откроется для читателей с 27 июня, с субботы. Правда, режим работы будет несколько отличаться от прежнего. В ограниченном режиме будут происходить возвраты и выдачи изданий из отдела абонемента, то есть доступа к открытому фонду пока не планируется.

Таким образом, определиться с выбором книг стоит заранее и заказать их в библиотеке либо прямо на сайте, либо по телефону 8(4852)23-12-19, либо с помощью электронной почты nekrasovbibl@mail.ru.

Проверить наличие книг можно в электронном каталоге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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