Ярославская некрасовская библиотека начнет работать с 27 июня
Правда, пока в ограниченном режиме
Ярославская некрасовская библиотека начнет работать с 27 июня. ФОТО: группа "ЯРославская областная библиотека им.Н.А.Некрасова" ВКонтакте
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Ярославская областная библиотека имени Н.Некрасова откроется для читателей с 27 июня, с субботы. Правда, режим работы будет несколько отличаться от прежнего. В ограниченном режиме будут происходить возвраты и выдачи изданий из отдела абонемента, то есть доступа к открытому фонду пока не планируется.
Таким образом, определиться с выбором книг стоит заранее и заказать их в библиотеке либо прямо на сайте, либо по телефону 8(4852)23-12-19, либо с помощью электронной почты nekrasovbibl@mail.ru.
Проверить наличие книг можно в электронном каталоге.
ИСТОЧНИК KP.RU