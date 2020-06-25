В Ярославле спасатели вызволили из колодца собаку

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:07:05+03:00

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На днях спасателям Центра гражданской защиты пришлось вызволять из неволи необычного пострадавшего. На проспекте Фрунзе у дома №24 в незакрытый люк с холодной водой провалился пес. Как мог он звал на помощь и его «крики» услышал рабочий, который находился рядом. Самостоятельно достать довольно крупного пса неизвестной породы мужчина не смог и позвонил в поисково-спасательную службу.

- Собака терпеливо ждала своих спасителей, не проявляла никакой агрессии. Из-за большого веса животного не получилось вытащить при помощи специального приспособления, сделали это, ухватив собаку за холку, - рассказали спасатели.

Пес очень сильно замерз, скорее всего, в холодной воде ему пришлось просидеть несколько часов. Но, к счастью, для животного все закончилось хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU