2020-06-27T10:58:58+03:00
Общество

Выйти из Сети: приставы убедили ярославца заплатить алименты сыну

Об уголовной ответственности мужчина узнал, только подписав документы
Полина Вачнадзе
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Об уголовной ответственности мужчина узнал, только подписав документы. ФОТО: УФССП по Ярославской областиОб уголовной ответственности мужчина узнал, только подписав документы. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебные приставы убедили жителя Ярославской области выплатить долги по алиментам на сына, за жизнью которого отец следил исключительно через Интернет. Причем, немалую роль в этом вопросе сыграла административная ответственность за игнорирование своих родительских обязательств.

Долг отца перед 16-летним подростком составил 60 тысяч рублей. Пристав вынес постановление о запретах на выезд за границу и регистрации имущества.

- Так как за этим каких-либо действий не последовало, был составлен протокол. Только поставив свою подпись под ним, мужчина с удивлением узнал, что впоследствии может наступить уголовная ответственность, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

И вот тогда отец быстро зашевелился. Буквально несколько дней ему понадобилось на то, чтобы найти деньги. Кроме того, он пообещал приставам, что впредь будет исправно перечислять на содержание сына нужную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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