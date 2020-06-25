2020-06-25T12:28:18+03:00
Общество

Ярославская область получит 392 миллиона рублей на ремонт дорог

292 миллиона потратят на завершение ремонта Добрынинского моста
Светлана Крутикова
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100 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Рыбинске100 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в РыбинскеФото: Правительство Ярославской области
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Ярославской области выделят 392 миллиона рублей на ремонт дорог.

- Это хорошая мотивирующая оценка нашей работы. В настоящее время уже сдали три объекта, которые отремонтировали в рамках нацпроекта. Сейчас мы стараемся выстроить дорожные работы так, чтобы они велись круглогодично: зимой занимаемся документацией и аукционами, а в благоприятный сезон - непосредственно ремонтами. Это позволяет делать их своевременно и качественно, - отметил губернатор Дмитрий Миронов.

Большую часть средств, а именно 292 миллиона рублей, потратят на завершение работ на Добрынинском мосту. На эти деньги отремонтируют съезды, лестничные сходы, обновят опорные части и выполнят покраску.

Еще 100 миллионов направят в Рыбинск. Здесь приведут в порядок дороги на улицах Академика Губкина, Волкова, Ширшова, Кирова, Звездной, Черняховского, Чебышева и Переборском тракте. Также отремонтируют проезды от улицы Боткина до дома №16а по улице Гагарина, от улицы Ворошилова до дома №27 по проспекту Мира и от дома №14 до дома №40 по улице 50 лет ВЛКСМ. Кроме того, на улице Пестеля сделают тротуар. Проектно-сметная документация на ремонт всех объектов находится на госэкспертизе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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