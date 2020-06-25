Ярославские семьи с детьми до 16 лет получат дополнительные 10 тысяч рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:00:15+03:00

Особенность новой выплаты заключается в том, что за ней никуда обращаться не надо Фото: Мария ЛЕНЦ

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Семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить дополнительные 10 тысяч рублей. Пенсионный фонд России начнет выплачивать деньги в июле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Особенность новой выплаты заключается в том, что за ней никуда обращаться не надо. Тем, кто уже ранее получил единовременную выплату, дополнительные 10 тысяч рублей предоставят автоматически на основании предыдущего решения. Родители же и опекуны, которые еще не обращались за указанной выплатой, смогут получить деньги после того, как подадут заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU