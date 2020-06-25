В Ярославской области легковушка влетела в фонарный столб: трое пострадавших
ДТП произошло на трассе М8
«ВАЗ-2115» врезался в фонарный столбФото: УМВД по Ярославской области
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Сегодня, 25 июня, около семи часов утра в Ростовском районе произошла авария. На 206 километре трассы Москва - Холмогоры «ВАЗ-2115» врезался в фонарный столб.
Судя по фото с места аварии, удар был такой силы, что отечественный автомобиль практически превратился в груду металлолома. В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в машине. Мужчин с травмами доставили в больницу.
- В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU