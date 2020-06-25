В Ярославской области легковушка влетела в фонарный столб: трое пострадавших

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:37:54+03:00

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Сегодня, 25 июня, около семи часов утра в Ростовском районе произошла авария. На 206 километре трассы Москва - Холмогоры «ВАЗ-2115» врезался в фонарный столб.

Судя по фото с места аварии, удар был такой силы, что отечественный автомобиль практически превратился в груду металлолома. В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в машине. Мужчин с травмами доставили в больницу.

- В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU