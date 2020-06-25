2020-06-25T10:56:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 45 жителей Ярославской области выявили коронавирус

За сутки выписали 39 человек
Светлана Крутикова
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За сутки выполнили 1200 лабораторных исследований. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтактеЗа сутки выполнили 1200 лабораторных исследований. ФОТО: группа "Коронавирус. Оперштаб Ярославской области" ВКонтакте
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Количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 45 человек, всего заразившихся с начала пандемии - 4571. Вылечились и выписались еще 39 ярославцев, всего выздоровевших - 2903. За сутки выполнили 1200 лабораторных исследований.

На стационарном лечении находятся 662 пациента. Из них 196 с подтвержденным коронавирусом, 466 с типичной клиникой заболевания. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 206 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1823.

Статистика распространения COVID-19 по региону на 25 июня:

Яроcлавль - 2400;

Pыбинск - 633;

Рoстoвский МP - 249;

Гaврилов-Ямский МP - 216;

Пeрeславс ий городс ой окpуг - 215;

Ярocлавcкий МР - 198;

Рыбинский МР - 138;

Тутаевcкий МР - 113;

Бориcоглeбcкий МР - 79;

Угличcкий МР - 77;

Heкрасовский МР - 70;

ольшeсeльский МР - 59;

Нe оузс ий MР - 40;

Даниловский МР - 33;

Пoшехoнский МР - 20;

Первомaйский МP - 11;

Брейтoвский MР - 10;

Mышкинский MP - 7;

Любимс ий МР - 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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