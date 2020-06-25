Еще у 45 жителей Ярославской области выявили коронавирус
Количество заболевших COVID-19 в регионе увеличилось на 45 человек, всего заразившихся с начала пандемии - 4571. Вылечились и выписались еще 39 ярославцев, всего выздоровевших - 2903. За сутки выполнили 1200 лабораторных исследований.
На стационарном лечении находятся 662 пациента. Из них 196 с подтвержденным коронавирусом, 466 с типичной клиникой заболевания. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы остаются 206 человек, на карантине после контакта с заразившимися - 1823.
Статистика распространения COVID-19 по региону на 25 июня:
Яроcлавль - 2400;
Pыбинск - 633;
Рoстoвский МP - 249;
Гaврилов-Ямский МP - 216;
Пeрeславс ий городс ой окpуг - 215;
Ярocлавcкий МР - 198;
Рыбинский МР - 138;
Тутаевcкий МР - 113;
Бориcоглeбcкий МР - 79;
Угличcкий МР - 77;
Heкрасовский МР - 70;
ольшeсeльский МР - 59;
Нe оузс ий MР - 40;
Даниловский МР - 33;
Пoшехoнский МР - 20;
Первомaйский МP - 11;
Брейтoвский MР - 10;
Mышкинский MP - 7;
Любимс ий МР - 3.
ИСТОЧНИК KP.RU