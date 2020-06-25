В Рыбинске пройдет проверка системы оповещения о ЧС
Сирены и громкоговорители включат 26 июня
Громкоговорители и сирены включат 26 июня с 10 до 13 часовФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске пройдет проверка муниципальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Мероприятие запланировано на завтра, 26 июня.
- В пятницу с 10 до 13 часов будут работать громкоговорители, которые размещены на территории города, также включат уличные электросирены, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Жителей Рыбинска просят во время проведения проверки сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не предпринимать никаких действий.
ИСТОЧНИК KP.RU