В Рыбинске пройдет проверка системы оповещения о ЧС

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:32:17+03:00

Громкоговорители и сирены включат 26 июня с 10 до 13 часов Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске пройдет проверка муниципальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Мероприятие запланировано на завтра, 26 июня.

- В пятницу с 10 до 13 часов будут работать громкоговорители, которые размещены на территории города, также включат уличные электросирены, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителей Рыбинска просят во время проведения проверки сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не предпринимать никаких действий.

ИСТОЧНИК KP.RU