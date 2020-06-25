В Ярославле при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
Утром 24 июня в одном из многоквартирных домов на улице Зои Космодемьянской произошел пожар.
- В 07:05 на пункт дежурного поступило сообщение о возгорании. На место выехали пять пожарных машин и семь сотрудников. Справиться с огнем удалось в 07:43, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
В результате пожара погибла 42-летняя женщина. По факту произошедшего следственный комитет начал проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Тело погибшей направили на экспертизу для установления точной причины смерти. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU