2020-06-26T09:00:06+03:00
Происшествия

Ярославец под видом сотрудника электросетевой организации обокрал пенсионеров

Преступника задержали
Светлана Крутикова
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Жертвами вора стали пожилые женщиныЖертвами вора стали пожилые женщиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию Ленинского района Ярославля обратилась 79-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что после визита неизвестного мужчины из квартиры пропали деньги. Выяснили, что к потерпевшей пришел человек, представился сотрудником электросетевой организации и предложил услуги по обслуживанию счетчика. Ярославна согласилась и заплатила за работу тысячу рублей, а после ухода мужчины обнаружила, что пропали еще пять тысяч.

Полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный, ранее судимый местный житель. В ходе расследования установили, что мужчина причастен к аналогичному преступлению. Еще одной жертвой вора также стала пожилая женщина.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый во всем признался, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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