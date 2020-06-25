В Ярославской области в ДТП с лосем пострадал водитель

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:02:26+03:00

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Вчера, 24 июня, около 11 часов вечера на 220 километре трассы Москва - Холмогоры в Ростовском районе произошла авария. Автомобиль «Тойота Камри», за рулем которого находился 34-летний мужчина, сбил лося. От удара машину сильно искорежило. По всей видимости, восстановить ее не удастся. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Похожее ДТП случилось 23 июня на дороге Ярославль - Углич в Большесельском районе. Под колесами «Сузуки» тоже оказался лось. В результате пострадали два человека. 49-летнего водителя автомобиля и 14-летнего пассажира госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU